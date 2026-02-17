Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezinde Gereksiz Arama Oranı %40

KAYSERİ'de, yılın ilk ayında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 60'ı gerçek vaka, yüzde 40'ı ise gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlardan oluştu. Merkez müdürü Mustafa Ak, "Geçen yılın tamamına baktığımızda vakaya dönüşmeyen çağrı oranımız yüzde 1 gerilemiş durumda. 2026 yılı Ocak ayında günlük çağrı sayımız ortalama 4 bin civarında. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ocak ayında 120 bin çağrı geldi. Toplam çağrının yüzde 60'ı vakaya dönüşen çağrımızdır" dedi.

Kentte, 2026 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 40'ını gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar oluşturdu. Yılın ilk ayında çağrı merkezini asılsız yere arayanlar olmadı. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD birimlerine ait acil çağrıların karşılandığı merkezde, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlandığı ve acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Günde 4 bin arasında acil çağrı karşılandığı kentte, çağrıların yüzde 60'lık kısmı ise ilgili kurumlara yönlendirilip, gerekli müdahalelerin yapılması sağlandı. Geçen yılın tamamına oranla ise 2026 Ocak'ta çağrıların yüzde 1 gerilediğine dikkat çeken Ak, "Geçen yılın tamamına baktığımızda vakaya dönüşmeyen çağrı oranımız yüzde 1 gerilemiş durumda. 2026 yılı Ocak ayı içerisinde günlük çağrı sayımız ortalama 4 bin civarında. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ocak ayında 120 bin çağrı geldi. Bu çağrıların toplamına göre vakaya dönüşmeyen çağrı oranı yüzde 40 diyebiliriz. Toplam çağrının yüzde 60'ı ise vakaya dönüşen çağrımızdır" diye konuştu.

'YÜZDE 1'LİK DİLİMLE FARKLILIK OLUYOR'

Yıllık vakaya dönüşen çağrılarla vakaya dönüşmeyen çağrı oranlarının birbirlerine yakın olduğunu vurgulayan Ak, "Biz 2019'dan beri tek merkezde ve tek numara altında acil çağrıları karşılıyoruz. Genel itibarıyla pandemi ve deprem döneminde çağrı sayımızın biraz artmış olmasına rağmen yıllık çağrı oranımız 1 milyon 600 bin civarı seyrediyor. Bunlarda da vakaya dönüşen çağrı oranımızla vakaya dönüşmeyen çağrı oranımız yaklaşık ve birbirine yakın seyrediyor. Yıllar itibarıyla çok fazla bir oran yok. 2025 yılında çağrıya dönüşmeyen vaka oranımız yüzde 41'ken bu sene aynı dönemde yüzde 40 civarında. Yüzde 1'lik bir dilimle bir farklılık oluyor. Genel itibarıyla vakaya dönüşen ve vakaya dönüşmeyen çağrı sayılarımız aynı" ifadelerini kullandı.

Çağrı merkezinin gereksiz meşgul edilmesi durumunda 1882 lira idari para cezasının olduğunu belirten Ak, şöyle konuştu:

"Bazen danışma çağrıları gelebiliyor. Bu bizim vakalara veya çağrılara bakmamızı engelleyecek bir durum da değil. Acil çağrı ve yardım hizmeti, en iyi şekilde yapılmaya çalışılıyor. Kabahatler Kanunu'nda, Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz meşgul ve hakaret edilmesi durumlarında 1882 lira idari para cezası uygulanacağına yer verilmiştir. Eğer bu durum aynı yıl içerisinde ısrarla tekrarlanırsa bu ceza 2 katı olarak uygulanıyor. Eğer Acil Çağrı Merkezi'ne gerçekmiş gibi bir asılsız vaka bildirilip bu durum olay yerine giden ekipler tarafından tespit edildiği zaman 18 bin 823 lira idari para cezası uygulanıyor. Acil Çağrı Merkezi meşgul edilirse hem adli hem de idari yönden biz gerekli önemleri almaya çalışıyoruz. 2026 Ocak ayı itibarıyla bizim idari para cezası uyguladığımız kişi bulunmuyor. Vatandaşlarımız Acil Çağrı Merkezi'ni ihtiyaç halinde her zaman arayabilirler. Sadece onlardan ricamız, acil durumlar haricinde Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmemeleri."

'1 DAKİKADA BÜTÜN İHBARLARA GEREKLİ MÜDAHALE YAPILIYOR'

Merkezde görevli personel ise şunları anlattı:

"Asılsız çağrılara örnek verecek olursak daha çok yangın ya da gürültü ihbarları geliyor. Bu tür ihbarlarla karşılaşıyoruz. Bunlar da mevsimine göre değişiyor. Çocuklardan da ihbarlar geliyor. Onların da ihbarını dikkate almak zorundayız. Genelde çocuklar, kavga ihbarları veriyorlar ama kavga ihbarları gerçek olmuyor. ya da birbirleriyle kavga ediyorlar ve bizden yardım bekliyorlar. Daha çok bu tür ihbarlar geliyor. Çocuklar tarafından verilen ihbarların sayısı çok az. Hat gereksiz yere çok fazla meşgul edilmiyor. Hattın önemini vatandaş çok iyi kavramış durumda. Hiçbir vakaya hiçbir durumda geç kalınmıyor. Biz ihbarları alıp, ilgili kurumlara yayınladıktan sonra 1 dakika içerisinde müdahale başlıyor. İhbarlara anında müdahale ediliyor. Asılsız çağrıların sayısı az olduğu için bizim görevimizi yapmamıza engel olmuyor. Şu an personel olarak yeterli sayıdayız. Hepimiz gerekeni yapıyoruz ve 1 dakika içeresinde bütün ihbarlara gerekli müdahale yapılıyor."

Haber-Kamera: Öykü GENÇ/KAYSERİ,