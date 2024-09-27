Kayseri, 2025 Kültür Yolu Festivali'nde - Son Dakika
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Kayseri, 2025 Kültür Yolu Festivali'nde

Kayseri, 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesiyle turizmde önemli bir adım attı.

27.09.2024 16:47
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde yer alan şehirlere Kayseri'nin de eklenmesini müjdelemesini mutlulukla karşıladıklarını bildirdi.

Büyükkılıç, gün dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu müjdenin 6 bin yıllık tarihi, 7,5 milyon yıllık doğa geçmişiyle değişik medeniyetleri barındıran Kayseri için çok önemli ve anlamlı olduğunu belirtti.

Kayseri'nin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle eşine az rastlanır bir turizm merkezi olduğunu ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kış turizminde bir dünya markası olan ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi gibi yeni yatırımlarımızla yaz aylarında da sporun her çeşidine imkan tanıyan Erciyes Dağı'mız başta olmak üzere Kapuzbaşı Şelaleleri ile ünlü şelaleler diyarı Yahyalı, Koramaz Vadisi, Aladağlar-Hacer Ormanları, Soğanlı ve Erdemli vadileri, Sultan Sazlığı, ticaretin miladı Kültepe Kaniş-Karum, Kayseri Kalesi, medrese ve müzelerimiz, Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Çarşı, camilerimiz, kümbetlerimiz, tarihi medrese ve hamamlarımız, hanlarımız, köprülerimiz derken saymakla bitiremeyeceğimiz bu tarihi ve doğal güzelliklerimiz kadim kentimize önemli bir kimlik kazandırıyor."

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin, yurt içinde ve yurt dışında tüm değerleri ve güzellikleriyle her şeyden öte hoşgörüsü ve misafirperverliği ile gerçek bir turizm merkezi olarak değer göreceğini belirterek, yerli ve yabancı turistleri kadim kenti görmeye davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri, 2025 Kültür Yolu Festivali'nde - Son Dakika

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