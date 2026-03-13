Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çıngır\'dan şehit kabrine ziyaret

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Ağırnas Mahallesi'nde bulunan Şehit Astsubay Üstçavuş Burhan Kaplan'ın kabrini ziyaret etti.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı öncesinde il genelinde bulunan şehit kabirlerine ziyaretler gerçekleştirildi.

Ziyaret sırasında şehit kabirlerinin mevcut durumuna ilişkin incelemede bulunulurken, kabirlerin fiziki durumları yerinde gözlemlenerek mevcut durumlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çıngır, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmanın büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Şehitliklerde tespit edilen hususları ilgili kurum ve birimlere iletmek üzere kayıt altına aldıklarını anlatan Çıngır, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Ramazan Bayramı öncesinde ilimizde bulunan şehitlik ve şehit kabirlerine ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretler kapsamında özellikle ilçe ve kırsal bölgelerde bulunan şehit kabirlerinin mevcut durumlarını yerinde gözlemliyoruz. Aziz şehitlerimiz, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını feda etmiş kahramanlarımızdır. Onların hatıralarını yaşatmak ve kabirlerini ziyaret ederek, minnetimizi ifade etmek hepimiz için önemli bir vefa borcudur. Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilen bu ziyaretlerle hem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor hem de vatandaşlarımızın ve şehit ailelerimizin şehitlik ziyaretlerine yönelik farkındalığın artmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz."