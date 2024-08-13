Kayseri-Ankara kara yolu üzerinde yöresel ürünler satış yeri açılıyor - Son Dakika
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Kayseri-Ankara kara yolu üzerinde yöresel ürünler satış yeri açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yamula Patlıcanı başta olmak üzere yöresel ürünlerin tanıtım ve pazarlamasının yapılacağı Kayseri-Ankara kara yolu üzerindeki yöresel ürünler satış yerini hizmete açıyor.

13.08.2024 15:01
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yamula Patlıcanı başta olmak üzere yöresel ürünlerin tanıtım ve pazarlamasının yapılacağı Kayseri- Ankara kara yolu üzerindeki yöresel ürünler satış yerini hizmete açıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kara yolu üzerinde üreticilerin elverişsiz şartlarda satış yaptığı bölgede modern ve kara yolu trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak 30 yöresel ürün ve satış yerini kısa sürede tamamladı.

Belediye ve Yemliha Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yapılacak iş birliği protokolü ile yöresel ürünler ve satış yerleri çiftçi kayıt sistemi belgesi olan üreticilere 3 yıllığına tahsis edilecek.

Tesis hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Yamula'mızın patlıcanı meşhur biliyorsunuz, coğrafi işareti de var. Karayollarımızla yapılan görüşmeler, sağ olsun Valimizin de desteğiyle orada işletmeyi hayata geçirecek gerekli çalışmayı yaptık. Kooperatife vermek suretiyle, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, ürünlerimiz nezih bir ortamda satılacak. İncesu'ya da benzeri bir çalışma yapmıştık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri-Ankara kara yolu üzerinde yöresel ürünler satış yeri açılıyor - Son Dakika

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