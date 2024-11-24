Kayseri Beyaz Örtüyle Kaplandı, Kar Kalınlığı 20 Santime Ulaştı - Son Dakika
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Kayseri Beyaz Örtüyle Kaplandı, Kar Kalınlığı 20 Santime Ulaştı

Kayseri'de etkili olan kar yağışı ile şehir beyaza büründü. Çocuklar karın keyfini çıkarırken, belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

24.11.2024 18:52
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Kayseri beyaz örtüyle kaplandı

Kar kalınlığı 20 santime yaklaştı

KAYSERİ - Kayseri'de gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, şehir genelinde etkili olurken, kar kalınlığı 20 santime yaklaştı.

İl genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaşan çocuklar da karın keyfini çıkararak kartopu oynadı. Esila Ayşe ile Asel Meryem Göç, kar yağdığı için mutlu olduklarını söyleyerek fırsatı değerlendirip oyunlar oynadıklarını kaydetti. Öte yandan şehir içinde belediye ekipleri, çevre yollarda ise karayolları ekipleri, trafikte bir problem olmaması için kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Beyaza bürünen Kayseri Cumhuriyet Meydanı, havadan görüntülenirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kayseri Beyaz Örtüyle Kaplandı, Kar Kalınlığı 20 Santime Ulaştı - Son Dakika

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