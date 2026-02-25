Kayseri Beyaza Büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri Beyaza Büründü

25.02.2026 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaz örtüyle kapladı.

KAYSERİ'de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kent, beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri'de etkili olan soğuk hava yerini önce sağanağa sonra kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimleri beyaza büründü. Kent merkezinde de kar yağışı etkili olurken, ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kayseri, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Beyaza Büründü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan herkesi ters köşe yapacak sözler İran'dan herkesi ters köşe yapacak sözler
“İran’ı işgal“ iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama "İran'ı işgal" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı Çığlıklara ilk komşular koştu Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı! Çığlıklara ilk komşular koştu
Görüntüler geldi Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü Bir pilotumuz şehit oldu Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

22:25
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
22:10
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı
AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
21:54
Juventus-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Juventus-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
21:46
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
20:59
Arakçi’den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
Arakçi'den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
20:20
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 22:51:41. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri Beyaza Büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.