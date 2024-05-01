Kayseri Bünyan\'da Sağanak Sonrası Su Baskınları ve Zararlar

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, tarım arazileri zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu.

Kentte ikindi saatlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

İğdecik ve Yünören mahallelerinde aşırı yağışın ardından meydana gelen su baskınları sonrası belediye ekipleri çalışma başlattı.

Bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü bölgede ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.