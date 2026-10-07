Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Develi'de muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Develi'de muhtarlarla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi'de mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ihtiyaç ve talepleri dinledi. Büyükkılıç, tamamlanma aşamasındaki Develi Halk Kütüphanesi'ni inceledi; kütüphanenin ilçeye bir eğitim ve kültür mekanı kazandıracağını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükkılıç, Develi'de gerçekleştirdiği programda Develi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde mahalle muhtarlarıyla buluşarak mahallelerin ihtiyaçları, talepleri ve devam eden hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahallelerin ihtiyaçlarının doğrudan muhtarlardan dinlenmesinin hizmetlerin doğru planlanması açısından önem taşıdığına dikkati çeken Büyükkılıç, Kayseri'nin her noktasına hizmet ulaştırma anlayışıyla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ise Başkan Büyükkılıç'a Develi'ye olan hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç, daha sonra ilçe ziyareti kapsamında Develi Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu. Yapım çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Büyükkılıç, kütüphanenin tamamlanmasıyla ilçenin modern ve donanımlı bir eğitim ve kültür mekanına kavuşacağını kaydetti.

Büyükkılıç, ardından Develi Belediye Başkanı Şengül ve AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı İsmail Arslan ile AK Parti Develi İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.

İlçe Başkanı Ali Ekmen ve teşkilatla bir araya gelen Büyükkılıç, ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve Develi'ye yönelik hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA
Memduh BüyükkılıçBelediyePolitikaKayseriDeveliKültürGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Soner Olgun entübe edildi Soner Olgun entübe edildi
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
13:26
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
13:25
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
13:18
Esenyurt’ta bir lisede bıçaklı kavga Ekipler olay yerine sevk edildi
Esenyurt'ta bir lisede bıçaklı kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
12:40
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
12:38
Cemil Tugay’dan ilk sözler Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
12:25
İzmir AK Parti’ye geçti Cemil Tugay’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 13:34:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Develi'de muhtarlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei