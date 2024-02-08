Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı esnafları ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi.
Büyükkılıç, vatandaşa layık olmak ve kent için ekibiyle gayretle çalıştıklarını belirtti.
Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Büyükkılıç, vatandaşlara kuru kahve ve lokum ikram edip, çocuklara Kayserispor atkısı ile oyuncak hediye etti.
Başkan Çolakbayrakdar partililerle buluştu
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Mimar Sinan Tesisi Alice Deluxe Düğün Salonu'nda düzenlenen programda AK Parti Kocasinan teşkilatıyla bir araya geldi.
Çolakbayrakdar, Kocasinan için hayata geçirilen projeleri 4 ana başlık altında anlattı.
Yapılan hizmetlerle Kocasinan'ı her alanda hizmetin merkezi konumuna getirdiklerini belirten Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı Türkiye Yüzyılı'nda geleceğe taşımaya hazır olduklarını ifade etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin etkinlikleri sürüyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat alanındaki etkinlikleri devam ediyor.
Kentte, şubat ve mart aylarında konser, konferans, kültür ve sanat alanlarında etkinlikler düzenlenecek.
Bu kapsamda, Rafadan Tayfa karakterlerinin yeni gösterisi, Kapadokya Macerası, Niloya Müzik Kutusu, Bakkal Amca Müzikali, AK Masal Kara Masal Çocuk Tiyatrosu, Türk Sanat Müziği Kent Korusu Konseri gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.
Vatandaşlar, etkinliklerle ilgili detaylı bilgilere https://kayseri.bel.tr/uploads/pdf/etkinlik/subat_mart_2024_brosur.pdf adresindeki Kültür Sanat Bülteninden ulaşabilecek.
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