Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Felahiye'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Felahiye'yi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Felahiye\'yi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti ve teşekkürlerini iletti.

26.08.2024 10:46
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç'a AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı da eşlik etti.

Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

İlçe sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Büyükkılıç, "Felahiye'de esnaflarımız ve vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Bizleri sevgiyle selamlayan ve hoş sohbette bulunan hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da yaptıkları hizmetlerden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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