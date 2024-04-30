Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İlçe Belediye Başkanlarıyla İstişare Toplantısı Yaptı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İlçe Belediye Başkanlarıyla İstişare Toplantısı Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İlçe Belediye Başkanlarıyla İstişare Toplantısı Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'le bir araya gelerek, yapılacak projeler ve hizmetler hakkında istişarelerde bulundu. Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçe belediyeleriyle birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hizmet anlayışının devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından Develi ilçesine 28 milyon 800 bin liralık içme suyu yatırımı yapıldığı belirtildi. Kocasinan Belediyesi ise Uğurevler Mahallesi'nde kentsel dönüşümle birlikte yeni bir aile sağlık merkezi inşa ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek, yapılan hizmetlerin devam edeceğini ve güzel ilçeye katkı sağlanacağını ifade etti.

30.04.2024 16:14
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'le bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette yapılacak proje ve hizmetlerle ilgili istişarelerde bulunuldu.

Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, büyükşehir ile 16 ilçe belediyesinin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisindeki hizmet anlayışının süreceğini vurguladı.

Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerine de turizm başta olmak üzere yapılacak hizmetler hakkında Altıntaş, Taşyapan ve Öztürk ile istişare ve ortak akılla gerekli gayreti göstereceklerini belirten Başkan Büyükkılıç, "İlçelerimizde yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduğumuz kaymakamımıza ve belediye başkanlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Develi'ye 28 milyon 800 bin liralık içme suyu yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce Develi ilçesine 28 milyon 800 bin liralık içme suyu yatırımı yapılıyor.

İlçeye bağlı Çomaklı Mahallesi Yapraklıburun mevkisinde yeni yerleşim yerleri için içme suyu terfi hattı ve şebeke hattı imalatı gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilk günden beri merkez ilçe ayrımı yapmadan titiz bir çalışma yürüttüklerini, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir yarınlar bırakmak için altyapının önemini çok iyi bildiklerini kaydetti.

Kocasinan Belediyesinden yeni aile sağlık merkezi

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşümle birlikte Uğurevler Mahallesi'ne yeni bir aile sağlık merkezi kazandırıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanındaki çalışmaları inceledi.

Uğurevler Mahallesi'nin yaptıkları kentsel dönüşüm çalışmaları neticesinde çehresinin değiştiğini belirten Çolakbayrakdar, "İnşallah diğer sosyal yaşam alanları ve binalar tamamlandıktan sonra harika bir mahalle olacak. Dönüşümle birlikte yeni bir aile sağlık merkezinin inşaatı devam ediyor. Burasının yapımını üstlenen hayırseverimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan Özdoğan muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

İlçenin her mahallesinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Özdoğan, "Seçim sonrasında geçtiğimiz 5 yılda yapılan hizmetleri aynen devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde değerlendirip, sizlerin de katkıları ve destekleriyle güzel ilçemize güzellikler katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Halit Taşyapan, Esat Öztürk, Yeşilhisar, Altıntaş, Yahyalı, Kayseri, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İlçe Belediye Başkanlarıyla İstişare Toplantısı Yaptı - Son Dakika

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