Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı KASKİ\'yi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yerel yönetim hizmetlerinin yürütülmesi noktasında inceleme ve denetimlerini sürdüren Büyükkılıç, hem belediyeye ait kuruluşları denetliyor hem de buralarda hizmet alan vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bu kapsamda, KASKİ Abone Servisi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, belediyenin en büyük altyapı kuruluşu olan KASKİ'deki çalışmaları yerinde incelediklerini belirtti.

Bu kapsamda vatandaşlarla da sohbet ettiklerini anlatan Büyükkılıç, "Kayserili hemşehrilerimiz şehrini ve ülkesini seven, duyarlı, hayırsever ve hayırseverlikle anılan, kadirşinas insanlardır. Belediye olarak vatandaşlarımızla gurur duyuyor, onlardan memnun olduğumuzu ifade ediyoruz. Bizler de durmadan, gece gündüz demeden bu güzel insanlara hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bu bakımdan onlarda bizden memnundurlar. Buradaki ilgi ve samimiyet onu gösteriyor diye umuyorum." ifadelerini kullandı.