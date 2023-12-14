 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı KASKİ'yi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı KASKİ'yi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Büyükkılıç, KASKİ Abone Servisi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve görüşlerini dinledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı KASKİ\'yi ziyaret etti
14.12.2023 - 13:03,  Güncelleme: 13:04
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yerel yönetim hizmetlerinin yürütülmesi noktasında inceleme ve denetimlerini sürdüren Büyükkılıç, hem belediyeye ait kuruluşları denetliyor hem de buralarda hizmet alan vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bu kapsamda, KASKİ Abone Servisi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, belediyenin en büyük altyapı kuruluşu olan KASKİ'deki çalışmaları yerinde incelediklerini belirtti.

Bu kapsamda vatandaşlarla da sohbet ettiklerini anlatan Büyükkılıç, "Kayserili hemşehrilerimiz şehrini ve ülkesini seven, duyarlı, hayırsever ve hayırseverlikle anılan, kadirşinas insanlardır. Belediye olarak vatandaşlarımızla gurur duyuyor, onlardan memnun olduğumuzu ifade ediyoruz. Bizler de durmadan, gece gündüz demeden bu güzel insanlara hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bu bakımdan onlarda bizden memnundurlar. Buradaki ilgi ve samimiyet onu gösteriyor diye umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı KASKİ'yi ziyaret etti - Son Dakika


13:26
AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18
Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06
Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25
Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24
Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12
TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?

Son Dakika
13:26 AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18 Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06 Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02 İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25 Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24 Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12 TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı, geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 14:08:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı KASKİ'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement