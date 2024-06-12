Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kültepe Müzesi'ndeki Çalışmaları İnceledi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kültepe Müzesi'ndeki Çalışmaları İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fransa Le Monde Gazetesi'nden gazeteci Stephane Foucart ile kayadan oyma Kültepe Müzesi'ni gezdi. Büyükkılıç, müzenin tamamlanmak üzere olduğunu ve dünyanın ilgisini çekecek bir proje olacağını belirtti. Ayrıca, Kültür Bakanlığı ile iş birliği yapılarak müzede teşhir edilecek eserlerin talep edildiğini ve müzenin tamamen Kültür Bakanlığı'na devredilebileceğini söyledi.

12.06.2024 12:59
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, son aşamaya gelinen kayadan oyma Kültepe Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Fransa Le Monde Gazetesi'nden gazeteci Stephane Foucart ile kayadan oyma Kültepe Müzesi'ni gezdi.

Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum'un UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yer altı müzesi olarak nitelendirdiğimiz Kültepe'deki oyma müzemizin içerisindeyiz. Sadece Türkiye'de değil dünyada sayılı bir yapı haline geldi. 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde olan bu müzemizi Kültepe Kaniş-Karum dediğimiz o bölgeden çıkan ürünlerin teşhiri amacıyla çalışmalarımızı başlatmıştık. Sona gelindi, müze tamamlandı, dijital çalışmalar da yapılmak suretiyle kamuoyunun istifadesine sunulmuş olacak."

Büyükkılıç, Fransa'nın yanı sıra dünyanın ilgisini çekecek bir proje olacağını belirterek, kazı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yer altı oyma müzesinin dünyada kendisinden söz ettirecek bir yer olduğunu anlatan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Kültür Bakanlığımız ile iş birliğimizi sürdürüyoruz. Oradan talep ettiğimiz eserler de var, onları da burada teşhir edeceğiz. Kültür Bakanlığımızdan burayı tamamen kendilerine devredip, bünyesinde burayı değerlendirmesini ayrıca fikir olarak buradan ilk defa söylüyorum. Dünyanın merak ettiği, ilgilendiği bir eserden söz ediyoruz."

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da gazeteci Foucart'ın, Le Monde Gazetesi'nde 5 dizi yazı hazırlayacağını, 1 hafta sürecek çalışma yaparak, Fransa'daki okuyucularına aktaracağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kültepe Müzesi'ndeki Çalışmaları İnceledi - Son Dakika

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