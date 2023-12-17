Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği marketini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ait marketi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi aileler için kurulan ve Kayseri'de uzun yıllardır faaliyetlerini gösteren marketi gezdi.

Burada yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, markete yardım eden hayırseverlere minnettar olduklarını belirtti.

Dernek yöneticisi Ahmet Gümüş de Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.