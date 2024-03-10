Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan'da projeleri tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan'da projeleri tanıttı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan\'da projeleri tanıttı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde Cumhur İttifakı Proje Tanıtımı Programı'na katıldı. Büyükkılıç, insanlara dokunan projelerle vatandaşların yanında olacaklarını belirtti. Programda, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da birer konuşma yaptı. Sanatçı Ahmet Şafak da konser verdi.

10.03.2024 14:17  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde Cumhur İttifakı Proje Tanıtımı Programı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Bünyan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda, insanlara dokunan projelerle vatandaşların yanında olacaklarını belirtti.

Hizmetten başka kaygılarının olmadığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehrin ağabeyi, hizmetkarı ve siyaseti adeta ilmek ilmek yaşamış birisi olarak çalışırız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. O devlet ay yıldızlı Türk Bayrağı, vatan duygusu, millet kaygısı ve devlet inancına sahip çıkan vatandaşlarıyla güzel tablo. Belediye başkanlığı Allah'ın izniyle bizim işimiz. Şehrimizin, birbirimizin kıymetini bileceğiz. Bugüne kadar bu hizmetleri yapan bundan sonra daha fazlasını yapar, hiç şüpheniz olmasın. Çok şükür hizmetten başka da hiçbir kaygımız olmadı. Bizim sözden çok icraatımız var."

Programda, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da birer konuşma yaptı.

Programda, sanatçı Ahmet Şafak konser verdi.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Milletvekili, Hulusi Akar, Ahmet Şafak, Baki Ersoy, Kayseri, MHP, Etkinlikler, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan'da projeleri tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Merinos Voleybol'u mağlup ederek play-off finaline yükseldi
    15:30 Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Merinos Voleybol'u mağlup ederek play-off finaline yükseldi

    Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde mücadele eden Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, son maçında Merinos Voleybol'u 3-0 yenerek adını play-off finaline yazdırdı. Başkan Rıza Karakaya, takımın başarısından duygusal anlar yaşadığını belirterek Bodrum'a spor tesisleri yapılması gerektiğini vurguladı.

  • Samsun'da Ayakkabı İçinde 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
    15:29 Samsun'da Ayakkabı İçinde 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

    Samsun'da polis ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamette gerçekleştirdikleri operasyonda ayakkabı içine zulalanmış 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

  • AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor
    15:29 AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

    AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Arvas, esnafla görüşerek taleplerini dinliyor ve destek talebinde bulunuyor. Ayrıca, Van'ın kalkınması için projelerini paylaşıyor ve halkın enerjisiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtiyor.

  • Rusya'da doğan dev panda Katyuşa halkla buluştu
    15:29 Rusya'da doğan dev panda Katyuşa halkla buluştu

    Rusya'da doğan ilk dev panda olan Katyuşa, Cuma günü Moskova Hayvanat Bahçesi'nde halkın karşısına çıktı. 1 Ağustos 2023 tarihinde doğan Katyuşa'nın ebeveynleri Ru Yi ve Ding Ding, 2019 yılında Çin'den Rusya'ya getirilmişti. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri tarafından bildirildi.

  • Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
    15:27 Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

    Tekirdağ'da Hasan Ali Yücel Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Grup adına konuşan Mustafa Ammar Kılıç, Gazze'de İsrail'in soykırımının 156 gündür devam ettiğini belirterek, katliama dur denilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar konuşmanın ardından Filistin lehine slogan attı.

  • Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Ramazan Mesajı
    15:27 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Ramazan Mesajı

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, Müslüman alemi tarafından büyük özlemle beklenen Ramazan ayının tüm bereketiyle yüreklere mutluluk, manevi coşkular ve başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

  • Aydın'da Yoğun Gaz Kokusu Paniği
    15:26 Aydın'da Yoğun Gaz Kokusu Paniği

    Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda yoğun gaz kokusu hisseden sakinler, ev sahibine ulaşamayınca polisi aradı. Ancak telefonunu açan ev sahibi şehir dışında olduğunu söyleyince endişe sona erdi.

  • Karabük'te 13 yıl önce işlenen cinayetin sırrı çözüldü
    15:25 Karabük'te 13 yıl önce işlenen cinayetin sırrı çözüldü

    Karabük'ün Yenice ilçesinde 13 yıl önce ormanlık alanda bulunan cesedin sırrı, Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla aydınlatıldı. Cinayetin ardında kocasından şiddet gören Sema K.'nın sevgilisine kocasını öldürttüğü ortaya çıktı. İstanbul, Kastamonu ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

  • Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ODTÜ Teknokent'i 16-0 Mağlup Etti
    15:25 Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ODTÜ Teknokent'i 16-0 Mağlup Etti

    Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde ODTÜ Teknokent Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 16-0 mağlup ederek farka koştu. Şampiyonluğu hedefleyen takım, galibiyeti onursal başkanlarına armağan etti.

  • AK Parti Karabük Milletvekilleri ve Belediye Başkan Adayı Basın Mensuplarıyla Buluştu
    15:24 AK Parti Karabük Milletvekilleri ve Belediye Başkan Adayı Basın Mensuplarıyla Buluştu

    AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şahin, seçim sürecinde adaylarının spekülatif ve manipülatif operasyonlara maruz kaldığını belirtirken, Keskinkılıç, Çetinkaya'nın projeleriyle fark yarattığını ve Karabük'te değişim döneminin başlayacağını vurguladı. İl Başkanı Salt ise MHP Belediye Başkan adayının teşkilatları hedef alan açıklamalarını kınadı. Çetinkaya ise Karabük'te kalkınma hamlesini başlatmak istediklerini ve halkın desteğiyle yapacakları hizmetleri hayata geçireceklerini söyledi.

  • Van Başkale'de çığ nedeniyle kapanan yol açıldı
    15:23 Van Başkale'de çığ nedeniyle kapanan yol açıldı

    Van'ın Başkale ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesi'nin yolu, dün düşen çığ nedeniyle kapanmıştı. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibi, zorlu çalışmalar sonucu yolu açtı. Mahalle muhtarı, yüksek rakımlı bölgede çok fazla kar yağdığını belirtti ve ekiplere teşekkür etti.


14:35 Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var
14:19 Erdoğan’dan Özel ve İmamoğlu’na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor
13:47 Yolcu otobüsü kontrolden çıkıp evin bahçesine girdi Yolcu otobüsü kontrolden çıkıp evin bahçesine girdi
12:23 Canan Karatay’dan “kaju“ uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş Canan Karatay'dan "kaju" uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş
11:29 Herkes trafik kazası sanıyordu AK Partili başkan yardımcısının öldürüldüğü ortaya çıktı Herkes trafik kazası sanıyordu! AK Partili başkan yardımcısının öldürüldüğü ortaya çıktı
14:51 Mardin’de muhtar adaylığı kavgası: 15 kişi yaralandı Mardin'de muhtar adaylığı kavgası: 15 kişi yaralandı
13:41 Adres sormak için araçtan inen sürücü feci şekilde can verdi Adres sormak için araçtan inen sürücü feci şekilde can verdi
13:24 Dani Alves cezaevinde intihar mı etti Brezilyalı yıldızın avukatından açıklama var Dani Alves cezaevinde intihar mı etti? Brezilyalı yıldızın avukatından açıklama var
13:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert tepki gösterdi Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert tepki gösterdi
12:40 AK Parti Sözcüsü: İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları dile getirmeye devam edeceğiz AK Parti Sözcüsü: İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları dile getirmeye devam edeceğiz
12:31 Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu’nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu'nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi
11:52 Kadınlar Günü’nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı Kadınlar Günü'nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı
11:45 Pakistan’da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi Pakistan'da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi
11:33 Kasaplar Federasyonu Başkanı’ndan internetteki sucuk reklamına tepki: Bu fiyata işkembe bile yok Kasaplar Federasyonu Başkanı'ndan internetteki sucuk reklamına tepki: Bu fiyata işkembe bile yok
11:14 Evleneceklerden yeni moda 4 bin lira yevmiye veriyorlar Evleneceklerden yeni moda! 4 bin lira yevmiye veriyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 15:30:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan'da projeleri tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement