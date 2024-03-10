Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan\'da projeleri tanıttı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde Cumhur İttifakı Proje Tanıtımı Programı'na katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Bünyan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda, insanlara dokunan projelerle vatandaşların yanında olacaklarını belirtti.
Hizmetten başka kaygılarının olmadığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Şehrin ağabeyi, hizmetkarı ve siyaseti adeta ilmek ilmek yaşamış birisi olarak çalışırız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. O devlet ay yıldızlı Türk Bayrağı, vatan duygusu, millet kaygısı ve devlet inancına sahip çıkan vatandaşlarıyla güzel tablo. Belediye başkanlığı Allah'ın izniyle bizim işimiz. Şehrimizin, birbirimizin kıymetini bileceğiz. Bugüne kadar bu hizmetleri yapan bundan sonra daha fazlasını yapar, hiç şüpheniz olmasın. Çok şükür hizmetten başka da hiçbir kaygımız olmadı. Bizim sözden çok icraatımız var."
Programda, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da birer konuşma yaptı.
Programda, sanatçı Ahmet Şafak konser verdi.
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