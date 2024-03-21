Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ihracatçı firmaları ziyaret etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile ihracat alanında faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, firmaları ziyaret eden Büyükkılıç ve beraberindekiler, firmaların yönetici ve çalışanlarıyla bir süre görüştü.

Firmaların çalışmasıyla ilgili bilgi alan Büyükkılıç, Kayseri'nin çalışmalarıyla örnek gösterilen bir kent olduğunu belirtti.

Yerel seçimlere değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge lider Devlet Bahçeli ile onların dayanışmasının en güzel örneğini Kayseri'de sergileyeceğimize inanıyorum. Hem onun yüzünü güldüreceğiz hem de sandıklarda gerekli görevimizi yaparak hareket edeceğiz. Mevlam lütfeder ve sizler de teveccüh ederse, bizlere sıcak bakarsanız, sizlere layık olma yönünde bu dönem de hizmet etmeyi arzu ederiz. Önemli olan ülkemizin bekası, önemli olan insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı."