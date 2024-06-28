Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortaklarına ziyarette bulundu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile Cumhur İttifakı ortaklarından Özvatan, Sarıoğlan ve Bünyan belediyelerini ziyaret ederek, belediye başkanlarına hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak Özvatan AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Büyükkılıç, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

İlçelerin gelişmesinin önemine işaret eden Büyükkılıç, Özvatan'ı daha da geliştirme yönünde ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Özvatan AK Parti İlçe Başkanı Erkan Bulut da Başkan Büyükkılıç'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

MHP Özvatan İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Büyükkılıç, MHP Özvatan İlçe Başkanı Mehmet Apal ve teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

Büyükkılıç ve İl Başkanı Üzüm, Özvatan Kaymakamı Mine Kurt ile makamında, Özvatanlıların düzenledikleri festival dolayısıyla yurt dışında bulunan Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ile ise görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Büyükkılıç ve Üzüm, Sarıoğlan ilçesinde de hem parti teşkilatlarıyla hem de Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve belediye çalışanları ile bir araya geldi.

Bünyan'a da bir ziyaret gerçekleştiren Büyükkılıç ve beraberindekiler, parti teşkilatlarında partililerle buluştu, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.