Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özvatan ve Sarıoğlan belediye başkanlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özvatan ve Sarıoğlan belediye başkanlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özvatan ve Sarıoğlan belediye başkanlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda yapılan ve yapılacak hizmetler değerlendirildi.

28.08.2024 11:50
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özvatan ve Sarıoğlan belediye başkanlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya, Büyükkılıç'ın yanı sıra Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nurettin Kocabay, KCETAŞ Dağıtım Varlıkları ve Şebeke İşletme Direktörü Şevket Taş ile müdürler katıldı.

Büyükkılıç, dayanışma içerisinde yapılmış ve yapılacak hizmetleri değerlendirme imkanı bulduklarını belirterek, "Bugün belediye başkanlarımızla genel sekreterimiz, genel müdürlerimiz, ilgili daire başkanlarımızla dayanışma içerisinde yapılmış hizmetleri ve yapılacak hizmetleri değerlendirme ortamı, imkanı bulduk. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizimle uyum içerisinde çalışmalara destek veren ve beldesine, ilçesine hizmet etmek isteyen değerli başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Özvatan Belediye Başkanı Demir ise Büyükşehir Belediyesinin yanında olduklarını ifade ederek, kırsal bölgelerdeki ihtiyaçların yerine getirilmesi konusunda bütün kurumlara teşekkür etti.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Ayyıldırım ise desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ederek, hizmetlere devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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