Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, eşsiz bir mücadele verilen Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile istiklal mücadelesinin zaferle taçlandırıldığını ifade etti.

Yıkılan, yakılan ülkenin yeniden ayağa kalktığını ve küllerinden doğduğunu belirten Büyükkılıç, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından birisi olduğunu belirtti.

Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Türk milletinin azim ve kararlılığıyla kazanılan bu zaferin, bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin ne denli güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini aktardı.

Bu zaferin sadece askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda milletin birliğinin, beraberliğinin ve vatan sevgisinin en büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Cumhuriyet'in banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu topraklar için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onların bize emanet ettiği bu güzel vatanı, daima daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.