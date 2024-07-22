Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı SANTEK 2024 Yılı-1 Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı SANTEK 2024 Yılı-1 Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) 2024 Yılı-1 Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu ve önceki toplantılarda alınan kararlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, kentteki Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi sayısının arttırılmasıyla ilgili çalışmalar belirlendi. Başkan Büyükkılıç, toplantının Kayseri'nin sanayi ve teknoloji alanındaki hedeflerini belirlemek ve sektörler arası iş birliğini arttırmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, alınan kararların hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

22.07.2024 13:55
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) 2024 Yılı-1 Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen SANTEK 2024 Yılı-1 Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu ve önceki toplantılarda alınan kararlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, kentteki Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi sayısının arttırılmasıyla ilgili çalışmalar belirlendi.

Başkan Büyükkılıç toplantının, sanayi şehri olan Kayseri'ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, "Şehrimizin sanayi ve teknoloji alanındaki hedeflerini belirlemek ve sektörler arası iş birliğini arttırmak amacıyla düzenlenen toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı SANTEK 2024 Yılı-1 Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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