Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sel Felaketini Değerlendirdi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, aşırı yağışlar sonrası Bünyan'ın Güllüce Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinin ardından yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Büyükkılıç'ın yanı sıra Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yavuz Çağan, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nurettin Kocabay, KCETAŞ Dağıtım Varlıkları ve Şebeke İşletme Direktörü Şevket Taş ile müdürler katıldı.

Büyükkılıç, sel felaketinin yaralarını saracaklarını belirterek, zararların giderilmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışan herkese teşekkür eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Son günlerde de malumunuz Güllüce'de olan sel felaketi nedeniyle bir acımız oldu, canımız yandı, Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailesine başsağlığı temenni ediyoruz. Amacımız yaraları sarmak. O manada da kurum ve kuruluşlarımız yaraları sarma yönünde şu anda gece demeden gündüz demeden çalışıyor ve en kısa zamanda oradaki sıkıntıları giderecek. İlgili kurumların da yaptığı tespitler doğrultusunda hasar gören vatandaşlarımızın zararlarının giderilmesi yönünde de gerekli çalışmalar yapılacak. Bunlardan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Başkan Metin ise yaptığı konuşmada, havanın yağışlı olduğunu gördükleri için söz konusu sel felaketinin yaşandığı saatler içerisinde ekipleri hazır tuttuklarını ifade ederek, meydana gelen sel felaketinde Bünyan Belediyesi ekiplerinin 20 dakikada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ise 40 dakika içerisinde sel bölgesine intikal ettiklerini, kapanan yolları açmaya koyulduğunu ve sele müdahale ettiklerini vurguladı.

Yaraların birlik, beraberlik içerisinde sarılacağını aktaran Metin, "Dün hemen bütün ekiplerimiz orada çalışmalara başladı. Verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah bir daha bu acıları bizlere göstermesin inşallah." ifadelerini kulandı.

Toplantıda, sel felaketinden etkilenen Güllüce Mahallesi başta olmak üzere Bünyan ilçesinde yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.