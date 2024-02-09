Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, STK Temsilcilerini Kabul Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ve yönetimini, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve Hak-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ile beraberindeki heyeti makamında ayrı ayrı kabul etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, STK temsilcileriyle ayrı ayrı görüştü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ve yönetimi ile Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve Hak-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik belediyemizi ziyaret etti. Ziyaret için belediyemize gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ziyaretlerin ardından Büyükkılıç, misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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