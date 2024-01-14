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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 200 kişiye kayak eğitimi veriyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 200 kişiye kayak eğitimi veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'te daha önce kayak yapmamış 7-53 yaşlarında 200 katılımcıya kayak eğitimi veriyor. Erciyes Kayak Okulu'nda başlayan kurslara herkes katılabiliyor. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, kursa katılanların ilk defa kayak öğrendiğini belirtti ve Kayseri'yi bir kayak kenti yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 200 kişiye kayak eğitimi veriyor
14.01.2024 - 17:07,
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha önce kayak yapmamış 7-53 yaşlarında 200 katılımcıya Erciyes'te kayak eğitimi veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kayak Okulu'nda 7'den 70'e herkesin katılabildiği kayak ve snowboard kursları, 13 Ocak Cumartesi günü başladı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, kursa katılan vatandaşların ilk defa kayak öğrendiğini belirtti.

Erciyes'te pistlerin çoğunu açtıklarını aktaran Elcuman, şunları kaydetti:

"Spor AŞ'miz yıllardır çok başarılı bir şekilde 5-6 yaşlarından başlayarak yetişkinlere kadar eğitimler veriyor. Bugün 200'e yakın kayakseverimiz var ve ilk defa öğreniyorlar. En küçüğü 7 yaşında, en büyüğü 53 yaşında. Vatandaşlarımız şu anda kayak eğitimine başladı. İnşallah başkanlarımızın öncülüğünde bu işi çok daha ileri seviyeye getireceğiz. Başta Memduh Büyükkılıç başkanımız olmak üzere, burayı vizyon proje olarak ortaya koyan Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Elcuman, Kayseri'yi kayak kenti yapmayı amaçladıklarını belirterek, bu sezon toplam 3 binden fazla kişiye eğitim vereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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