Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Buluşmaları 5 - Sektörel Bakış Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Akıllı Şehir Buluşmaları 5 - Sektörel Bakış" toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkanlık toplantı salonundaki programa Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, daire başkanları ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

Büyükkılıç, buradaki konuşmasında, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında akıllı şehir projeleriyle insanların hayatını kolaylaştırmaya çalıştıklarını bildirdi.

Bu nedenle bilişim sektöründeki firma yetkilileriyle zaman zaman bir araya geldiklerini belirten Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi önderliğinde kentimizi Smart City mantığı içerisinde ön plana çıkarma gayretlerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.