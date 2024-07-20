Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksinde Temizlik Çalışması Yaptı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hal kompleksinde temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan hal komplesinde kapsamlı temizlik talebinde bulunan hal esnafının isteği yerine getirildi.

Ekipler, karpuz, kavun, üzüm gibi şıralı meyvelerden oluşan zor kirlerin giderilmesi noktasında önce genel temizlik, ardından da köpüklü su ile yıkama çalışması yaptı.

Arazöz, sokak süpürme aracı ve temizlik ekipmanlarla tesis temizlendi.

Hal esnafı, çalışmadan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.