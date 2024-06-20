Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Kurban Bayramı'nda 30 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesini Kurban Bayramı'nda 30 bin kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı'nda yer alan ve 153 türde yaklaşık 1600 hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesi Kurban Bayramı'nda ücretsiz ziyarete açıldı.

Gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ile ilgili koruyucu uygulamaların veteriner hekimler tarafından yapıldığı hayavanat bahçesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hayvanat bahçesi, bayramda 30 bin ziyaretçi ağırladı.