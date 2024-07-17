Kayseri Büyükşehir Belediyesi İlçelere Fırın ve Tandır Evi Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İlçelere Fırın ve Tandır Evi Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçe mahallelerine fırın ve tandır evi kazandırdı. Halkın ekmek ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok mahalleye fırın ve tandır evi yapıldı. Bu hizmet kapsamında toplam 2 milyon 946 bin 804 lira harcama yapıldı.

17.07.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçelere fırın ve tandır evi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ilçe mahallelerine fırın ve tandır evi kazandırıldı.

Halkın ekmek ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kösehacılı, Elbaşı, Koçcağız, Ebiç ve Şabanlı mahallelerine fırın yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Köprübaşı, Karagöz, Kızılören ve Hasırcı mahalleleri ile Yaylacı, Günesen ve Söbeçimen mahallelerinde ise tandır evini hizmete açtı.

Bu hizmet kapsamında Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı toplam 2 milyon 946 bin 804 lira harcama yaptı.

Kocasinan Belediyesi 150 işçi aldı

Kocasinan Belediyesi, saha işlerinde geçici olarak istihdam edilecek 150 kişi için canlı yayınla ve noter huzurunda kura çekimi yaptı.

Belediyesi Meclis Salonu'nda 8. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekemine Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Yıldırım ve KİMAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Enver Uzunefe katıldı.

Geçici işçi başvuranların arasından 150 kişi noter huzurunda dijital ortamda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın vefatının 436'ncı vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'nde doğan Mimar Sinan'ın geniş bir coğrafyaya mimari alanda katkı sağladığını belirti.

Mimar Sinan'ı çeşitli etkinlerle andıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Medeniyetimize, insanlığa böylesine hizmet etmiş ve 98 yaşında vefat eden büyük usta, ömrünün son yıllarına kadar çalışan, Selimiye Cami gibi muazzam bir eseri, ustalık eserini ortaya koyan, insanlığa hizmetten kaçınmayan bir duruş sergilemiş, hepimize örnek olmuş bir değerimiz olmuştur. Halka, insanlığa, tarihe, mimariye ve gönüllere mal olmuştur. Biz de onun izinde, yolunda olmak, onun ufku ve ülküsü doğrultusunda hizmet etmek durumundayız. Rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz, mekanı, makamı cennet olsun."

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Ekmek, Kültür, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi İlçelere Fırın ve Tandır Evi Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:02 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum
11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
14:00 Hindistan’da bir okulda toplu tecavüz skandalı 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
13:08 Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı
12:51 Acun Ilıcalı’dan “Fenerbahçe’nin şampiyonluğu mu, Hull City’nin Premier Lig’e çıkması mı“ sorusuna olay yanıt Acun Ilıcalı'dan "Fenerbahçe'nin şampiyonluğu mu, Hull City'nin Premier Lig'e çıkması mı?" sorusuna olay yanıt
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 14:24:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi İlçelere Fırın ve Tandır Evi Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement