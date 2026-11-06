Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele araçlarının bakım ve testini yürütüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele araçlarının bakım ve testini yürütüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele araçlarının bakım ve testini yürütüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarında kullanılacak karla mücadele araçlarının bakım ve onarımını tamamladı, yeni ekipmanların testlerini yapacak. Ekiplerin kar yağışında hızlı müdahale için hazır olması hedeflenirken çalışmalar 7 gün 24 saat yürütülecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının ulaşımı aksatmaması için kırsal mahalle yollarında kullanılacak araç ve ekipmanların bakım, onarım ve kontrol çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ilçelere bağlı mahalle yollarında görev yapacak karla mücadele araçlarının hazırlıkları sürüyor.

Bu kapsamda mevcut araç ve makinelerin bakım ve onarım işlemleri tamamlanırken, yeni satın alınan ekipmanların da performans ve çalışma testleri gerçekleştirilecek.

Karla mücadelede kullanılacak araç ve ekipmanların son kontrollerinin yapılmasıyla ekiplerin, kar yağışının başlaması durumunda hızlı şekilde müdahaleye hazır olması hedefleniyor.

Şehir merkezi ve kırsal alanlarda kış şartlarıyla mücadele çalışmalarının Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler daire başkanlıklarının koordinasyonunda 7 gün 24 saat esasına göre yürütülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
Kayseri Büyükşehir BelediyesiGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Kış yüzünü gösterdi Köyler beyaza büründü Kış yüzünü gösterdi! Köyler beyaza büründü
13:42
Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 13:44:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele araçlarının bakım ve testini yürütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android