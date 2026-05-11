Kayseri Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısında 85 madde karara bağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı meclis toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, 28 asıl, 57 ek olmak üzere toplam 85 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.

Mecliste, Melikgazi İlçesi Osmanlı Mahallesi Gözalan Sokağı isminin Şehit İbrahim Albayrak Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu görüşüldü ve talep oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi ile Portekiz'in kuzeybatısında Porto İdari Bölgesindeki Paços de Ferreira Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebini de oy birliğiyle kabul etti.

Gündem maddeleri arasında, Tarihi Kentler Birliği üyeliğine meclis dışından seçilen Prof. Dr. Metin Sözen'in vefatı nedeniyle boşalan üyeliğe, kalan süreyi tamamlamak üzere meclis dışından bir üyenin seçilmesi talebi görüşülerek kabul edildi.

Öte yandan Büyükşehir Meclisi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Toplantıda 2 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Başkan Vekili Bostancı, meclis üyelerine teşekkür ederek, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.