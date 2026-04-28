Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Sahipsiz Hayvanlara Örnek Proje
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Sahipsiz Hayvanlara Örnek Proje

28.04.2026 16:02
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerini Molu'daki Fatma-Yusuf Özkan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile sürdürüyor. Kent Konseyi ve hayvan hakları dernekleri merkezi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarını Molu bölgesindeki Fatma- Yusuf Özkan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sürdürüyor. Merkez, barınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunuyor. Kayseri Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu merkezi ziyaret ederek bilgi aldı.

Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, tesisin çok güzel olduğunu ve hayvan problemlerinin azaldığını belirtti. Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, hizmetlerin kalitesini vurguladı. Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel ise merkezdeki kırık ameliyatları ve donanımlı kliniklerin bir devrim olduğunu ifade ederek Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Kent Konseyi, Yusuf Özkan, Güncel, Son Dakika

