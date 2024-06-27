Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanatçılar Sokağı'na Davet Ediyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanatçılar Sokağı'na Davet Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanatçılar Sokağı\'na Davet Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde bulunan Sanatçılar Sokağı'nı sanatseverlere açtıklarını duyurdu. Sanatçılar Sokağı, birçok el sanatı ve sanatçısını bir araya getirerek ziyaretçilerini bekliyor. Kayseri'nin kültürel ve sanatsal zenginliklerini ön plana çıkarmak için çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, deri ürünlerden ebru sanatına, ressamlıktan iğne oyasına kadar birçok farklı sanat dalının bu sokakta buluştuğunu ifade etti.

27.06.2024 12:47
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sanatseverleri tarihi Kayseri Kalesi içerisinde bulunan Sanatçılar Sokağı'na davet etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, birçok el sanatı ve sanatçısının yer aldığı Sanatçılar Sokağı'nın açıldığını ve ziyaretçilerini beklediğini ifade etti.

Kayseri'nin kültürel ve sanatsal açıdan zengin olması için çalıştıklarını dile getiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kültür, medeniyet, sanat ve tarih yatağı olan şehrimizde Sanatçılar Sokağı'na sanatseverler başta olmak üzere herkesi bekleriz. Deri ürünlerden ebru sanatına, ressamlıktan iğne oyasına, seramik yapımı, tahta üzerine yakma ve birçok ürün sanatseverlerimizle burada buluşuyor."

Kaynak: AA

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