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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şehrin Zemininin Röntgenini Çekecek - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şehrin Zemininin Röntgenini Çekecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şehrin Zemininin Röntgenini Çekecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Deprem Master Planı çalışmaları kapsamında 200 milyon metrekare alanda mikro bölgeleme ile şehrin zemininin röntgenini çekecek. Çalışmalar, zemin etüdü, jeofizik etütler ve laboratuvar deneyleriyle gerçekleştirilecek. Bu sayede Kayseri ve yakın çevresinin depremsellik özellikleri ortaya konacak ve gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutulacak.

01.02.2024 14:49  Güncelleme: 14:51
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Deprem Master Planı çalışmaları kapsamında 200 milyon metrekare alanda mikro bölgeleme ile şehrin zemininin röntgenini çekecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile şehir merkezinin tüm zemin özelliklerini ortaya koyacak mikro bölgeleme çalışmalarına başlandığını, bu kapsamda zemin etüdü, jeofizik etütler ve laboratuvar deneyleri gerçekleştirileceğini ifade etti.

Çalışmayla kentin zemin röntgeninin ortaya çıkacağını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Tam 200 milyon metrekare alanda mikro bölgeleme çalışmalarına başlandı. Elde edilen sonuçlar bilim insanları ile değerlendirilecek. Kayseri ve yakın çevresini etkilemesi öngörülen 10 fay segmenti için de MTA ve TÜBİTAK işbirliğiyle inceleme çalışmaları tamamlandı, bilgisayar analizleri ve modelleme çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla ilimiz ve yakın çevresinin tüm depremsellik özellikleri ortaya konmuş olacak ve ileride yapılacak çalışmalara ışık tutacak."

Depremin hem bireysel hem de kurumsal düzeyde toplumsal yapı üzerinde derin izler bıraktığını vurgulayan Büyükkılıç, "Tedbirli davranarak bu çalışmalara daha çok önem vereceğiz. Aksi halde geçmişte olduğu gibi gelecekteki depremlerde de can ve mal kayıpları yaşanabilir. Şehrimizi geliştirip, güzelleştiriyoruz. Deprem konusunda da kolları sıvadık. Şehrimizi depreme dirençli hale getirmek için kuruluşlarla işbirliği yaparak, şehrimizin zemininin röntgenini çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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