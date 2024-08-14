Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tasmakıran Camii ve Çeşmesini Restore Edecek

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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, Melikgazi ilçesinde bulunan Tasmakıran Camii ile çeşmesini restore edeceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı dönemi eserlerinden Tasmakıran Camii ile çeşmesi Vakıflar Genel Müdürlüğü ile iş birliği halinde restore edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye olarak zengin mirasa sahip çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Nesiller boyu kalıcı olmasını amaçladıkları bir çok projeye imza attıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Özellikle depremden sonra hasar gören bir eser. Şehrimiz adına Vakıflar Bölge Müdürlüğünün çalışmasına katkı sağlamak amacıyla iş birliği halinde destek verelim dedik. Hatırlanacağı üzere o mahallede, o bölgede daha önceki dönemlerde 15 mescidi restore etmiştik." ifadelerini kullandı.