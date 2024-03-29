Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar\'da içme suyu yatırımını sürdürüyor

Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce Yeşilhisar ilçesinde yeni yerleşim yerleri için 6 milyon 850 bin lira maliyet ile içme suyu yatırımının sürdüğünü bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, altyapı yatırımlarının şehri sağlıklı şekilde geleceğe taşıyacak şekilde hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Sağlıklı ve kaliteli içme suyunu kesintisiz ulaştırmak için yeterli bütçe ayırdıklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Son teknolojiye sahip atık su arıtma tesisleri, uzun ömürlü isale ve şebeke hatları, mevcut kaynakların korunması, alternatif içme suyu kaynak çalışmaları gibi yatırımlar yaparak bu işi ne kadar önemsediğimizi gösterdik. Kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlara çözümler getirirken aynı zamanda örnek teşkil eden birçok önemli yatırımı hayata geçirdik. Bu kapsamda Yeşilhisar ilçemizde içme suyu alt yapımızı güçlendiriyoruz. Yeni nesil polietilen borularla Fatih ve Mahmudiye mahallelerimizde yeni yerleşim yerleri için 6 milyon 850 bin lira maliyet ile toplam 8 bin 500 metre şebeke hattı imalatı gerçekleştiriyoruz."