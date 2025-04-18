Kayseri'de 1 ton 360 kg kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 1 ton 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente şehir dışından kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kent girişinde bir aracı durduran ekipler, araçta 1 ton 360 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Operasyonda Y.T. (30) gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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