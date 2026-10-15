Kayseri'de 10 aranma kaydı olan firari hükümlü 13 yıl 2 ay 3 gün hapisle yakalandı

Kayseri'de 10 aranma kaydı olan firari hükümlü 13 yıl 2 ay 3 gün hapisle yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de hakkında Bankacılık Kanunu'na muhalefet suçundan 13 yıl 2 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2021'den bu yana 10 ayrı aranma kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı. Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, hakkında 13 yıl 2 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda hakkında "5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan 13 yıl 2 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2021 yılından itibaren 10 ayrı aranma kaydı bulunan M.K.'yi (61) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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