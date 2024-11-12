Kayseri'de 100 Damızlık Manda Dağıtımı - Son Dakika
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Kayseri'de 100 Damızlık Manda Dağıtımı

Kayseri, Damızlık Manda Yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli 100 damızlık erkek manda dağıtacak.

12.11.2024 16:20
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte manda varlığının ıslahı amacıyla Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerine yüzde 50 hibeyle 100 damızlık erkek manda dağıtacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen kasım ayı meclis toplantısında 89 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, damızlık manda yetiştiricilerine katkı sağlayacak 2 madde de görüşüldü.

Meclis üyeleri, Kayseri'de manda varlığının ıslahı amacıyla Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerine yüzde 50 hibeli 100 damızlık erkek manda dağıtımı yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği arasında yapılacak ortak işbirliği protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebini görüştü.

Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine araç tahsisiyle erkek manda dağıtılmasını içeren gündem maddesi, meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin damızlık manda konusunda iyi bir noktaya geldiğini, 7 bine yaklaşan bir hayvan varlığı bulunduğunu ve bunu desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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