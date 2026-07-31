Kayseri'de 100 Milyonluk Altyapı İncelemesi - Son Dakika
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Kayseri'de 100 Milyonluk Altyapı İncelemesi

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Başkan Büyükkılıç, Hacılar'daki 100 milyon liralık altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesine yapılan 100 milyon liralık altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen yatırımı yerinde inceleyen Büyükkılıç'a KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ile Sakar Çiftliği Mahalle Muhtarı Mustafa Kemal Muslu eşlik etti.

Büyükkılıç, yapılan çalışmalar hakkında Çağan'dan detaylı bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ilçede 5 kilometrelik ana boru ve 15 kilometrelik ara hatlar olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirtti.

4 Ağustos'ta yapılacak kapsamlı çalışmayla yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanabileceği ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır, rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekiplerimiz çalışmaları tamamlayacak. Yapılan çalışmalar hayırlı ve uğurlu olsun. İlçemizin güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor, 100 milyonlar feda olsun diyoruz."

Kaynak: AA

Belediye, Hacılar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 100 Milyonluk Altyapı İncelemesi - Son Dakika

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