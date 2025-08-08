KAYSERİ'de çeşitli suçlardan haklarında toplam kesinleşmiş 43 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 12 hükümlü, polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 33 ekip ve 140 personelle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 43 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: KAYSERİ,
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 12 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?