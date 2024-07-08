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Kayseri'de 12 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" ve "yaralama" suçlarından hakkında 12 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'yi (36) bir adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.