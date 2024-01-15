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Kayseri'de 14 Katlı Binada Çıkan Yangında 7 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Kayseri'de 14 Katlı Binada Çıkan Yangında 7 Kişi Dumandan Etkilendi

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan 14 katlı binanın 3. katındaki dairede çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda dairede maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve dumandan etkilenen kişiler tedavi altına alındı.

Kayseri\'de 14 Katlı Binada Çıkan Yangında 7 Kişi Dumandan Etkilendi
15.01.2024 - 20:05,  Güncelleme: 20:06
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Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı binada çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.

Bismil Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinleri ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi.

Binada oturanlar kısa sürede tahliye edilirken çevredeki sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.

Ekiplerce söndürülen yangında dairede maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de 14 Katlı Binada Çıkan Yangında 7 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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