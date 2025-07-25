Kayseri'de 15 km grup yolu tamamlanmak üzere

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesine bağlı Yüreğil, Eyim ve Kuşcağız mahallelerini birbirine bağlayan ve bölge ulaşımı açısından önemli olan 15 kilometrelik grup yoluna yönelik çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda Kocasinan ilçesinde birden çok mahalleyi birbirine ve ilçe merkezine bağlayan önemli bir grup yolunda yürütülen genişletme ve altyapı çalışmaları gerçekleştirilirken, sıcak asfalt çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi.

Birden fazla mahalleye hizmet edecek olan yolun yapımında 32 bin ton sıcak asfalt kullanılırken, yapılan çalışmanın maliyeti ise yaklaşık 107 milyon lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kırsala olan yatırımların hız kesmeden sürdüğünü ifade etti.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Kocasinan ilçesindeki önemli grup yolunda genişletme, zemin iyileştirme, altyapı yenileme ve yağmur suyu drenaj sistemlerinin tamamlandığını anlatan Büyükkılıç, bölge halkının artık modern ve konforlu bir ulaşıma kavuştuğunu ifade etti.

Kuşcağız Mahallesi Muhtarı Nurullah Uslu ve Yüreğil Mahallesi Muhtarı Hacı Mustafa Çam da desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.