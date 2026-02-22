Kayseri\'de 17 Yaşındaki Kız Kayıp

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde sabah saatlerinde telefonunu bırakarak evden ayrılan İ.Ç. (17) isimli genç kız, 14 saattir kayıp olarak aranıyor.

Pınarbaşı ilçesi Methiye Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan İ.Ç., saat 10.00 sıralarında telefonunu bırakarak evden ayrıldı. Uzun bir süre eve gelmeyen İ.Ç. için endişelenen ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, İ.Ç.'nin bulunması için bölgede arama çalışması başlattı. Geç saatlere kadar sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alamayan ekipler, yarın sabahın erken saatlerinde çalışmalara devam edecek.