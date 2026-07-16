Kayseri'de 1898 Sürücüye Ceza - Son Dakika
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Kayseri'de 1898 Sürücüye Ceza

16.07.2026 23:29
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Kayseri'de yapılan trafik denetimlerinde 1898 sürücüye çeşitli kural ihlalleri nedeniyle ceza kesildi.

KAYSERİ'de son bir haftada yapılan trafik denetimleri sonucu kural ihlali yapan ya da evrakları eksik olan toplam 1898 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kent genelinde kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son 1 haftada yapılan denetim ve ihbarlar sonucu 1898 kişiye cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda 28 sürücüye modifiyeli araç kullanmak, 9 srücüye abartı egzozla araç kullanmak, 130 sürücüye sürücü belgesiz veya sürücü belgesi geçersiz araç kullanmak, 169 kişiye sürücü belgesi geçici veya daimi geri alındığı halde araç kullanmak, 2 sürücüye makas atmak, 222 kişiye kırmızı ışık ihlali, 83 sürücüye alkollü araç kullanmak, 3 kişiye alkolmetreye üflememek, 119 sürücüye ışık donanımı ihlali, 4 kişiye drift atmak, 637 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 492 kişiye de cep telefonu kullanmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Trafik, Güncel, Son Dakika

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