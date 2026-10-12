Kayseri'de 19 yıl 22 gün hapis cezası olan firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de 19 yıl 22 gün hapis cezası olan firari hükümlü cezaevine teslim edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de motosikletli polis timlerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu kişinin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Yakut Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Kimlik sorgulaması yapılan kişinin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P. (30) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaKayseriGüncelPolisSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Singo yine yok Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Singo yine yok
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
21:00
Yunan bakandan skandal paylaşım: “Türk yiyen“ diyerek kahraman ilan etti, X yayından kaldırdı
Yunan bakandan skandal paylaşım: "Türk yiyen" diyerek kahraman ilan etti, X yayından kaldırdı
20:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mekke Anlaşması açıklaması Meclis’e geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması açıklaması! Meclis'e geliyor
19:05
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarına sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki
18:02
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: İspanya 15 tane daha HÜRJET almayı planlıyor
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: İspanya 15 tane daha HÜRJET almayı planlıyor
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 21:15:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Kayseri'de 19 yıl 22 gün hapis cezası olan firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei