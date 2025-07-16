Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ö.Y. ile A.S'yi yakaladı.
İkametlerde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 9 tabanca şarjörü ve 9 muhtelif silah parçası ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 2 Şüpheli Yasa Dışı Silah Ticareti İçin Gözaltına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?