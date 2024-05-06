Kayseri\'de 20 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Kayseri'de 10 ayrı dosyadan hakkında 20 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "hırsızlık" suçlarından 20 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'nin saklandığı adresi tespit etti.

Kocasinan ilçesinde belirlenen eve düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.