Kayseri\'de 21 Yıl 11 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

KAYSERİ'de 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Y. (24), polisin operasyonu ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Şehit Taha Uluçay Ekipler Amirliği ekipleri, 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan S.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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