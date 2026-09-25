Kayseri'de 28 yaşındaki sağlık çalışanı halı saha maçında kalp krizine yenik düştü

Kayseri'de halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren 28 yaşındaki sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Şehir Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan Mehmet Ali Doğan, Kocasinan ilçesindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken aniden yere yığıldı.

Doğan'a ilk müdahale arkadaşları tarafından yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doğan'ın cenazesinin bugün Kırşehir'de toprağa verileceği öğrenildi.