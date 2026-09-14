Kayseri'de 312 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı - Son Dakika
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Kayseri'de 312 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Kayseri\'de 312 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı
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Kayseri'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yaklaşık bin 158 okulda 23 bin öğretmenin görev yapacağını, 312 bin öğrencinin eğitim-öğretim sürecine devam edeceğini belirtti.

Kayseri'de, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Öğrencilerin de katıldığı programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk ders zilinin çaldığını söyledi.

Yaklaşık bin 158 okulda, 23 bin öğretmenin görev yapacağını anlatan Esen, 312 bin öğrencinin de eğitim-öğretim sürecine devam edeceğini belirtti.

Esen, şunları kaydetti:

"Tüm yıla yayılan bir süreç içerisinde çocuklarımıza milli birliği ve beraberliği, kardeşlik ruhunu, mayamız olan o birlik ve beraberlik ruhunu başlatacak şekilde derslerimizi yönetmiş olacağız. Kayseri'de bu yıl eğitim-öğretim yılı çok daha dinamik bir şekilde başlıyor. Özellikle altyapıda ciddi yenilenmeler oldu. Yeni okullarımız, eğitim-öğretim hayatımıza katıldı. Bunun yanı sıra ciddi planlamalarla ikili öğretim yükümüzü azaltmış durumdayız. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bugün bu sayı 59 binlere kadar düştü."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 312 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı - Son Dakika

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